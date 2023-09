Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Hapag-Lloyd hat in den vergangenen Tagen einen erfreulichen Aufwärtsmarsch hingelegt. Diesen Eindruck jedenfalls haben die Analysten, die sich mit dem Wert befassen und einen dramatischen Absturz befürchten mussten. In der vergangenen Woche drehte die Aktie in Richtung von 200 Euro. Hapag-Lloyd: Die Wende? Die Notierungen sind um mehr als 4 % geklettert. Das ist stark. Das Unternehmen schaffte allein am Freitag ...

