Marburg (pta/04.09.2023/07:00) - Staffelübergabe: Thomas Fritsche ist neuer Leiter Investor Relations und Pressesprecher der 3U HOLDING AG

* Präsenz am Kapitalmarkt unterstützt Unternehmenszweck der Wertsteigerung * Offene, transparente Kommunikation bleibt Kernaufgabe

Marburg, den 4. September 2023 - Ab Anfang September 2023 übernimmt Thomas Fritsche die alleinige Verantwortung für die Pressearbeit und Investor Relations der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902). Bereits seit dem 1. April 2023 wirkt er im Investor-Relations-Team der 3U maßgeblich mit. Die Marburger Management- und Beteiligungsholding ist im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und legt traditionell Wert auf eine offene und transparente Kommunikation mit allen Stakeholdern.

"Die 3U hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung genommen, hat ihrem Track Record der Wertsteigerung neue Höhepunkte hinzugefügt und sich jetzt erneut ehrgeizige Ziele für die nächsten Jahre gesteckt," erklärt Thomas Fritsche: "Den Marktteilnehmern und der Öffentlichkeit die Meilensteine auf dem Weg dorthin kontinuierlich und detailliert zu kommunizieren ist eine äußerst interessante Aufgabe, der ich mich gerne und mit vollem Engagement stellen werde."

Uwe Knoke, Vorstand für Strategie und Geschäftsentwicklung der 3U HOLDING AG, unterstreicht "Zur Erreichung unseres Unternehmenszwecks der Wertsteigerung für unsere Stakeholder und damit auch der Ziele unserer MISSION 2026 spielt die kontinuierliche und verlässliche Kommunikation insbesondere mit den Anlegern eine entscheidende Rolle. Wir beabsichtigen, sie weiter auszubauen und zu intensivieren. Mit Thomas Fritsche haben wir einen Leiter Investor Relations gewonnen, der dank seiner jahrelangen Erfahrung und seinem exzellenten technischen und wirtschaftlichen Verständnis unsere Positionierung am Kapitalmarkt schon jetzt gestärkt hat und dies auch erfolgreich fortführen wird. Darüber hinaus unterstützt er das Vorstandsteam der 3U ganz wesentlich bei den bereits angelaufenen Vorbereitungen für einen möglichen Börsengang der Konzerngesellschaft Selfio."

Vor seinem Eintritt bei der 3U HOLDING AG war Thomas Fritsche (Jahrgang 1970) als Vice President Corporate Communications, Investor Relations and Capital Markets bei der Corestate Capital Holding S.A., Luxemburg, tätig. Weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn als Investor-Relations-Verantwortlicher waren zuvor die Jenoptik AG, die Bechtle AG, sowie die Analytik Jena AG. Nach einer Ausbildung zum Nachrichtentechniker hatte Fritsche Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule Jena sowie an der University of Keele (UK) studiert, wo er Abschlüsse in Volkswirtschaftslehre, Geld- und Wirtschaftspolitik sowie Marketing und Marktforschung erwarb.

Sein Vorgänger, Dr. Joachim Fleïng, hatte die Position des Head of Investor Relations seit Anfang 2019 inne. Nach der planmäßigen Beendigung seines Anstellungsvertrags zum 31. August 2023 wird er der 3U aus dem Ruhestand weiterhin beratend zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen: Thomas Fritsche Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an.

Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

