Wertheim/Bamberg (ots) -Pünktlich zum Semesterstart informiert ein umfassendes und kurzweiliges Nachschlagewerk über die unterschiedlichen Formen von Praktika, die Verhaltensregeln während des ersten Schnupperns ins Berufsleben und die Netzwerkmöglichkeiten danach.Rund 91 Prozent der Studierenden sind Praktika und Berufserfahrung sehr wichtig bis wichtig für ihre Karriere (EY, 2022). Der soeben erschienene PraktikumsKnigge zeigt, wie der Weg vom Schnuppern zum Job funktioniert. Auf mehr als 140 Seiten bietet er Informationen zu Stellensuche und Bewerbung, gibt Hilfe bei Problemen im Praktikum und fürs erfolgreiche Dranbleiben. Der Ratgeber ist für 24,99 Euro im Buchhandel oder für 19,99 Euro als eBook erhältlich.Der PraktikumsKnigge erklärt auf mehr als 140 Seiten, wie Schulabgänger:innen, Studierende oder auch Absolvent:innen ein Praktikum zum wirklichen Karrierebaustein machen. Nach vielen eigenen Erfahrungen hat Autor:innen-Team alles zusammengetragen, was wissenswert ist: Von den Spielarten der Praktika (vor, während und nach dem Studium) und ihren teils gravierenden Auswirkungen auf Steuer, Versicherung, Arbeitsrecht und Bafög bis zum richtigen Netzwerken nach dem Unternehmensbesuch. Der Praktikumsknigge beschreibt die Methoden intelligenter Stellensuche, zeigt, wie aus einem selbstkritischen Auftreten eine selbstbewusste Bewerbung wird. Daneben vermittelt er die klassischen "Knigge"-Regeln: Die Kollegen am ersten Tag duzen oder siezen? Aufmucken oder Akzeptieren? Kopieren ohne Ende oder das klärende Gespräch und sinnvolle Beschäftigung suchen? Auf Dutzende solcher Fragen gibt der Praktikumsknigge Antworten.In den insgesamt 22 Buchkapiteln (Angefangen bei "Praktikumsarten und -unarten" bis "Ab ins Ausland") kommen zahlreiche Experten zu Wort, etwa Annabel Merkl (Deutsche Bahn), Sebastian Sippel (Stadtsparkasse München), Moritz Rachner (Städtisches Klinikum Braunschweig), Oberstleutnant Henning Müller (Bundeswehr) und Marcel Rütten (zuletzt Global Director Talent Acquisition & Employer Branding bei PACCOR, jetzt Gründer der Recruiting-Konferenz "Schicht im Schacht") sowie Berufseinsteiger:innen.Die beiden Autor*innen sind mit dem Thema "Praktikum" bestens vertraut:Nadine Luck ist Redakteurin mit Schwerpunkt auf Politik- und Wirtschaftsthemen, und sie betreibt den Familienblog "Mama und die Matschhose". Als Buchautorin schreibt sie über die Karriere und das Reisen. Als Studentin hat sie selbst Praktika in verschiedenen Medienhäusern absolviert, mal im Reise-, mal im Politikressort, heute achtet sie darauf, dass PraktikantInnen und Werkstudierende eine gute Ausbildung bekommen.Stefan Rippler ist Bestseller-Autor, Berater, Gründer und Herausgeber mehrerer Karriere-Bücher. Als Schüler und Student war er Praktikant in mehreren Medienhäusern und engagierte sich als Gründer der Initiative "Generation Praktikum" für Praktika-Qualitätsinitiativen und die Einführung des Mindestlohns für Praktikanten.Der PraktikumsKnigge erscheint im Springer Gabler Verlag. Begründet wurde der PraktikumsKnigge im Jahr 2003 durch Stefan Rippler (Jahrgang 1985), der das Thema damals als Kollegstufenschüler nach mehreren Praktika im Eigenverlag bearbeitet hat. Übrigens fand bereits die damalige erste Auflage mehr als 4.000 Käufer - ohne die Möglichkeit von Buchhandel und Marketing.Pressestimmen zur zweiten Auflage:"Wie Schulabgänger, Studenten oder Absolventen ein Praktikum zu einem wirklichen Karrierebaustein machen können, ist auf den 192 Seiten des Praktikumsknigge nachzulesen. Neben Erfahrungsberichten von Praktikanten kommen in dem Ratgeber auch Personalentscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gewerkschaften zu Wort." FAZ"Alle Themen sind nachvollziehbar aufgearbeitet, kleine grafische Elemente erleichtern die Navigation und das schnelle Nachschlagen." Karriere.de"Der PraktikumsKnigge gibt Antworten auf viele Fragen, [.] bietet einen Überblick, macht Mut, und das zu einem günstigen Preis."Mitteldeutsche Zeitung"Prädikat: Äußerst wertvoll" Recklinghäuser Zeitung"Voll mit unfassbar viele, wirklich wertvollen Tipps" Nürnberger NachrichtenRezensionsexemplar bestellen: https://www.springer.com/de/reviewersCover (druckfähig): https://www.praktikumsknigge.deKontakt:Stefan Rippler, stefan@rippler.media, 0175/5905945Original-Content von: Rippler Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171691/5594206