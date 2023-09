Der deutsche Immobilienkonzern Vonovia muss den bekanntesten europäischen Aktienindex verlassen. Das Unternehmen werde im EuroStoxx 50 zum 18. September gegen den italienischen Sportwagenbauer Ferrari ausgetauscht, teilte der Indexanbieter Qontigo am späten Freitagabend in Zug mit.Zudem wird der irische Baustoffhersteller CRH durch den französischen Branchenkollegen Saint-Gobain ersetzt. CRH wird am 20. September von der irischen Börse genommen, da er seine Hauptnotierung in die USA verlegt.Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...