Am Freitagabend lief eine spannende Meldung über die Ticker: Der Milliardär Klaus-Michael Kühne hat seinen Anteil an dem Chemikalienhändler Brenntag in die Höhe geschraubt. Über seine Holding verfüge er nun über gut 10 Prozent der Stimmrechte. Dies teilte der DAX-Konzern am Freitag nach Börsenschluss mit.Im April hatte er seinen Anteil von knapp drei auf 5,2 Prozent aufgestockt. Das Brenntag-Management steht unter dem Druck von aktivistischen Investoren, die eine Aufspaltung des Konzerns favorisieren. ...

