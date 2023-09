An der Börse liegt das Wertpapier von Nippon Steel zur Stunde im Plus. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 23,00 Euro. Am Aktienmarkt liegt die Aktie von Nippon Steel aktuell im Plus. Die Aktie legte um 85 Cent zu. Derzeit zahlen private und institutionelle Anleger an der Börse für das Papier 23,00 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...