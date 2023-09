DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Labor Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Internationale Automobilausstellung (IAA) wird dieses Jahr mit einem hohen Anteil asiatischer Aussteller deutlich internationaler. Newcomer aus China werden auf der Messe, die das zweite Mal unter dem Namen IAA Mobility in München ausgetragen wird, mit innovativen Elektrofahrzeugen ihren Angriff auf den europäischen Markt einläuten. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) als Veranstalter kalkuliert dieses Jahr mit einem Anstieg der ausländischen Aussteller von 33 im Jahr 2021 auf nun 50 Prozent. Die Automesse findet traditionell alle zwei Jahre statt. Auffällig ist besonders die massiv gestiegene Präsenz asiatischer Unternehmen - 41 Prozent der Aussteller haben ihren Sitz dort. Alleine die Anzahl der chinesischen Unternehmen hat sich mehr als verdoppelt. So werden besonders Firmen wie Xpeng oder BYD, weltweit zweitgrößter Elektroautohersteller nach Tesla, für Aufsehen sorgen. BYD will in München sechs neue Modelle präsentieren. Ein Ausrufezeichen konnte BYD erst vor kurzem setzen: Auf dem weltgrößten Automarkt China hat das Unternehmen mit seinen Elektrofahrzeugen jüngst Volkswagen als größten Autokonzern überholt. Die Fahrzeuge vieler chinesischer Firmen gelten im Bereich autonomer Fahrfunktionen und Digitalisierung als fortschrittlicher gegenüber vielen westlichen Fahrzeugen. Zudem wird BYD & Co eine teils deutlich geringere Kostenbasis nachgesagt, die Basis für die in China ausgetragenen Preiskämpfe.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.524,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.542,50 +0,2% Nikkei-225 32.870,37 +0,5% Hang-Seng-Index 18.793,52 +2,2% Kospi 2.579,31 +0,6% Shanghai-Composite 3.165,89 +1,0% S&P/ASX 200 7.314,80 +0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Tagessieger sind Hongkong und Schanghai. Für neue Zuversicht sorgen positive Meldungen aus dem Immobiliensektor. Zum einen hat der Immobilienriese Country Garden einen Aufschub ausgehandelt, was das Bedienen von Dollarverbindlichkeiten betrifft, zum anderen haben am Wochenende mehrere chinesische Großstädte angekündigt, ihre Hypothekenpolitik zu lockern, um den mit Problemen kämpfenden Immobiliensektor zu stützen. Für Country Garden geht es um 14 Prozent nach oben, für Country Garden Services um 5,7 Prozent, Longfor gewinnen 11,1, China Vanke 8,7 und Seazen Group sogar 20 Prozent. Ansonsten sorgt für Unterstützung, dass die Erwartungen einer neuerlichen Zinsanhebung in den USA weiter gesunken sind, nachdem diverse Konjunkturdaten wie zuletzt der Arbeitsmarktbericht eher mau ausfielen, damit aber zugleich Entspannung an der Inflationsfront signalisierten. Kursgewinne verzeichnen in der gesamten Region Aktien aus dem Ölsektor, nachdem die Ölpreise zuletzt sieben Tage in Folge gestiegen waren auf die höchsten Stände im laufenden Jahr.

US-NACHBÖRSE

Diversified Healthcare Trust machten einen Satz um 11,8 Prozent. Auslöser war die Mitteilung des Immobilien-Investmenttrust, dass seine Fusionsvereinbarung mit Office Properties Income Trust einvernehmlich beendet wurde. Office Properties Income Trust gewannen knapp 2 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.837,71 +0,3% 115,80 +5,1% S&P-500 4.515,77 +0,2% 8,11 +17,6% Nasdaq-Comp. 14.031,82 -0,0% -3,15 +34,1% Nasdaq-100 15.490,86 -0,1% -10,21 +41,6% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 773 Mio 1.204 Mio Gewinner 1.864 1.375 Verlierer 1.021 1.526 unverändert 120 118

Behauptet - Marktbeobachter sprachen von vereinzelten Gewinnmitnahmen. Dazu hätten viele Akteure vor dem verlängerten Wochenende keine neuen Positionen mehr aufbauen wollen. Die US-Arbeitsmarktdaten für August hatten insgesamt die jüngst bereits gestiegenen Hoffnungen auf nicht weiter steigende Zinsen untermauert. Bei den S&P-500-Subindizes avancierten Energieaktien zum Tagesgewinner (+2,1%) vor dem Hintergrund der auf Jahreshochs gestiegenen Ölpreise. Ganz am Ende (-4,6%) landeten Autoaktien. Tesla gaben um 5,7 Prozent nach. Der Elektroautobauer hatte die Preise für das Model S und das Model X in China erneut gesenkt. Dell schossen um 21,2 Prozent nach oben. Der Umsatz des Computerbauers sank zwar im zweiten Quartal, fiel aber wie der Gewinn immer noch klar besser aus als erwartet. Erst am Vortag hatte der Chef des Chipriesen Intel (+4,2%) von einem starken PC-Markt gesprochen. Klares Schlusslicht im Dow waren Walgreens Boots Alliance mit einem Minus von über 7 Prozent. Die Chefin der größten US-Apothekenkette gibt ihren Posten auf, nachdem die Walgreens-Aktie im August den stärksten monatlichen Rückgang seit fast fünf Jahren erlitten hatte und einen Monat nach dem überraschenden Rücktritt des Finanzchefs. Dazu teilte Walgreens mit, für 2023 einen bereinigten Gewinn zu erwarten, der am oder nahe am unteren Ende der bisherigen Prognose liegt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,88 +1,1 4,87 45,9 5 Jahre 4,30 +4,9 4,25 29,6 7 Jahre 4,26 +5,1 4,21 28,9 10 Jahre 4,18 +7,1 4,11 30,0 30 Jahre 4,29 +8,1 4,21 32,4

Am US-Zinsterminmarkt sanken die Wahrscheinlichkeiten für eine Zinserhöhung im September wie auch im November weiter nach den günstig ausgefallenen Arbeitsmarktdaten. Dass am Anleihemarkt die Renditen dennoch etwas anzogen, werteten Marktteilnehmer als eine Gegenbewegung auf den jüngsten tagelangen Rückgang. Einige verwiesen aber auch auf den ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende US-Gewerbe. Er war im August stärker gestiegen als erwartet. liegt allerdings weiter im Schrumpfung anzeigenden Bereich. Wieder andere Akteure erklärten die anziehenden Marktzinsen mit einem Kommentar von Cleveland-Fed-Präsidentin Loretta Mester. Sie sagte, dass trotz einiger Fortschritte die Inflation zu hoch bleibe.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:39 Uhr % YTD EUR/USD 1,0788 +0,1% 1,0775 1,0859 +0,8% EUR/JPY 157,68 +0,1% 157,53 157,88 +12,3% EUR/GBP 0,8554 -0,0% 0,8557 0,8559 -3,3% GBP/USD 1,2611 +0,2% 1,2591 1,2687 +4,3% USD/JPY 146,17 -0,0% 146,23 145,38 +11,5% USD/KRW 1.318,78 -0,4% 1.323,94 1.317,94 +4,5% USD/CNY 7,2644 +1,6% 7,1500 7,1487 +5,3% USD/CNH 7,2651 -0,1% 7,2690 7,2618 +4,9% USD/HKD 7,8398 -0,1% 7,8453 7,8434 +0,4% AUD/USD 0,6475 +0,4% 0,6449 0,6476 -5,0% NZD/USD 0,5953 +0,1% 0,5945 0,5968 -6,3% Bitcoin BTC/USD 25.938,90 -0,1% 25.968,39 25.998,11 +56,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zog mit den Zinsen deutlich an, der Euro fiel von rund 1,0850 vor den Arbeitsmarktdaten auf zuletzt 1,0776 Dollar. Der Dollarindex legte um 0,6 Prozent zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,54 85,55 -0,0% -0,01 +9,2% Brent/ICE 88,58 88,55 +0,0% +0,03 +7,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen bereits den siebten Tag in Folge, diesmal um bis zu 2,7 Prozent. Mit 85,88 Dollar je Barrel erreichte US-Öl ein Jahreshoch. Jüngster Treiber war die Spekulation, dass wichtige Mitgliedsländer der Opec+ ihre Fördermengen noch stärker kürzen könnten. Dazu kamen jüngst deutliche Rückgänge der US-Ölvorräte. Angdesichts der Gewinnstrecke warnten einige Analysten, dass schon aus technischer Sicht ein Rückgang der Ölpreise bevorstehen dürfte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.944,45 1.939,77 +0,2% +4,68 +6,6% Silber (Spot) 24,20 24,18 +0,1% +0,02 +1,0% Platin (Spot) 963,55 965,85 -0,2% -2,30 -9,8% Kupfer-Future 3,83 3,83 +0,1% +0,00 +0,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

SYRIEN

Der syrische Staatschef Baschar al-Assad hat eine Abschaffung der Militärfeldgerichte verkündet, vor denen tausende Menschen ohne ordnungsgemäße Verfahren zum Tode verurteilt worden sein sollen.

USA/CHINA

US-Präsident Joe Biden hat sich enttäuscht über das mögliche Fernbleiben des chinesischen Präsidenten Xi Jinpings vom G20-Gipfel in Indien am 9. und 10. September gezeigt. "Ich bin enttäuscht, aber ich werde ihn noch zu sehen bekommen", sagte Biden. Am Donnerstag hatte ein EU-Vertreter angegeben, dass Xi nicht vorhabe, nach Neu Delhi zu reisen. Stattdessen werde Ministerpräsident Li Qiang zum Treffen der G-20-Staatengruppe kommen.

ARM/SOFTBANK

Der britische Chipdesigner Arm strebt eine Zielbewertung zwischen 50 und 55 Milliarden Dollar an, damit zeichnet sich der größte Börsengang des Jahres ab. Arm plane ab Dienstag potenzielle Investoren zu treffen, bevor die Aktie eine Woche später an der Nasdaq debütiere, so Insider. Die Softbank Group, Eigentümer von Arm, werde voraussichtlich etwa 10 Prozent der Aktien verkaufen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2023 01:54 ET (05:54 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.