The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.09.2023ISIN NameCH0292086193 CORP.ANDINA 15-23 MTNXS1943583341 WORLD BANK 19/23 MTNXS0969593549 NETWORK R.I.FIN.13/23 MTNFR0013201084 BUREAU VERITAS 16/23DE000LB09PF8 LBBW STUFENZINS 16/23US29082HAA05 EMBRAER NETHERL.FIN.15/25GB00B7Z53659 TREASURY STK 2023XS1485748393 GM FINANCIAL 16/23 MTNXS1407695680 TRAVIS PERKINS 16/23NZIFCDT010C7 INTL FIN. CORP. 2023 MTNXS1788982996 LLOYDS BKG GRP 18/28 FLRXS1700386060 FMS WERTMGMT MTN 17/23 LSAU3CB0256386 BK MONTREAL 2023AU3FN0044285 BK NOVA SCOT 2023 FLR MTNAU3FN0044301 BK MONTREAL 2023 FLRNO0010996390 NORW.AIR SH. 21/26 FLR