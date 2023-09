The following instruments on XETRA do have their first trading 04.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.09.2023Aktien1 SE0001321761 Triona AB2 CA21037X1428 Constellation Software Inc. BZR3 US83548R3030 Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.Anleihen/Fonds1 FR001400KHG0 Engie S.A.2 FR001400KJO0 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE3 USX10001AC35 Allianz SE4 XS2675225531 British Telecommunications PLC5 XS2676413235 Ceská Sporitelna AS6 FR001400KHI6 Engie S.A.7 XS2676863355 Koninklijke Philips N.V.8 XS2677607132 Kreditanstalt für Wiederaufbau9 US748148SE43 Quebec, Provinz10 FR001400KHF2 Engie S.A.11 FR001400KJP7 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE12 XS2672967234 Mölnlycke Holding AB13 FR001400KHH8 Engie S.A.14 DE0009770370 Postbank Triselect - EUR DIS15 DE0009772590 Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC