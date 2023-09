Die Aktie von BP konnte sich zuletzt wieder gut entwickeln. Dabei half zuletzt ein positiver Analystenkommentar, in dem auf eine weitere Anhebung der Dividende spekuliert wird. Aber natürlich auch die Ölpreise, die sich auch zu Wochenbeginn in der Nähe mehrmonatiger Höchststände halten. So kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 88,59 US-Dollar.Für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kann der britische Energieriese aktuell knapp 85,61 Dollar einnehmen. Die Erdölpreise ...

