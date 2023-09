Nach Verlusten zum Wochenabschluss startet der DAX am Montag mit Gewinnen in die neue Handelswoche. Die Vorgabenseite ist positiv, mit deutlichen Kursgewinnen an den chinesischen Handelsplätzen. Der Hang Seng Index marschiert in Hongkong mehr als 2 Prozent in die Höhe, nachdem der schlingernde Immobilienentwickler Countray Garden von Gläubigern einen Zahlungsaufschub erhalten hat. Die Börsen in New York bleiben am Montag aufgrund eines Feiertages geschlossen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie ...

