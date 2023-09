DJ EUREX/Renten-Futures etwas leichter nach US-Rendite-Anstieg

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die deutschen Renten-Futures am Montag in den Handel gestartet. Nach dem neuerlichen Anstieg der US-Renditen nach Vorlage des US-Arbeitsmarktberichts am Freitag sind die Märkte verunsichert. Neue Impulse wird es am Montag nicht geben, da die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen sind. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 16 Ticks auf 132,14 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,37 Prozent und das Tagestief bei 132,08 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 34.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 42 Ticks auf 131,06 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 10 Ticks auf 115,74 Prozent.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2023 02:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.