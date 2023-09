Düsseldorf (ots) -Anlässlich der "Warrior Care in the 21st Century Conference" (WCC) laden wir Sie herzlich zur Pressekonferenz am 7. September 2023 um 18:00 Uhr im GRIDD ein.Die WCC wurde erstmals 2015 von den USA und Großbritannien ins Leben gerufen und wird seit 2017 zeitlich an die "Invictus Games" (IG) angebunden. Sie dient dem weltweiten Erfahrungsaustausch sowie der Weiterentwicklung medizinischer Kenntnisse zur Versorgung von verwundeten, verletzten oder erkrankten Soldatinnen und Soldaten.Dieses Jahr ist die WCC vom 6. bis 7. September 2023 die medizinisch wissenschaftliche Auftaktveranstaltung der IG23 in Düsseldorf.Unter dem Titel "Breaking down barriers - The way back to life" soll eine fachliche Auseinandersetzung zur Überwindung von Hindernissen auf dem Weg der Rehabilitation und Reintegration angeregt werden.250 internationale Fachexpertinnen und -experten werden während der Konferenz in einen umfassenden Dialog treten. Durch die Einbindung ziviler Träger im Gesundheitswesen (u.a. BG-Kliniken, Deutscher Behindertensportbund) soll ein wechselseitiger Austausch mit den Streitkräften ermöglicht und der wissenschaftliche sowie gesellschaftliche Dialog gefördert werden.Folgende Personen werden für die Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung stehen:- Generalstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann, Chef des Stabes Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr, national Chair WCC23- Generalarzt Dr. Jörg Ahrens, BMVg Beauftragter PTBS, Host WCC23- Brigadier Duncan Wilson, Medical Director to Surgeon General (UK Defence Medical Service), international Chair WCC23- Richard Smith, Commander of the Order of the Britisch Empire, Chief Operating Officer of the Invictus Games Foundation- Ministerialrätin Susanne Bruns, Referatsleiterin BMVg P III 5, Workshopleitung WCC23, WS 1 "Resilience and Wellbeing"- Oberstarzt Dr. Andreas Lison, Leiter Zentrum für Sportmedizin der Bundeswehr, Workshopleitung WCC23, WS 2 "Reintegration, Rehabilitation and Recovery"- Ministerialrätin Dr. Dorothea Dix, Referatsleiterin BMVg P III 3, Workshopleitung WCC23, WS 3 "Social and financial care"- Oberstarzt Prof. Dr. Benedikt Friemert, Stellvertreter des Kommandeurs und Ärztlichen Direktors des Bundeswehkrankenhauses Ulm, Workshopleitung WCC23, WS 4 "Treatment of wounded soldiers / Ukraine"- Militärdekan Carsten Wächter, Evangelisches Militärdekanat Mitte, Workshopleitung WCC23, WS 5 "Moral Care / Care for the soul"Medienvertretende sind herzlich eingeladen, der Pressekonferenz beizuwohnen.Hinweis für die MedienTermin: 7.9.2023, 18:00 UhrEintreffen: 17:40 UhrAdresse: GRIDD / EingangsbereichUerdingerstr. 88 - 9240474 DüsseldorfInteressierte Medienvertretende werden gebeten, sich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis 7. September 2023, 12:00 Uhr unter u.a. Email-Adresse anzumelden:Kontakt: Hauptmann Siglinde KochFestnetz: +49 (0) 261 896 - 13330Fax: +49 (0) 261 896 - 13199Email: pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der BundeswehrSiglinde KochTelefon: 0261 896 13330pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/5594244