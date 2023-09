Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich zuletzt wieder verbessert. Der DAX legte in der vergangenen Woche 1,3 Prozent zu. Zeitweise lag er sogar über der Marke von 16.000 Punkten. Heute kommt vor allem Unterstützung aus Asien. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in ...