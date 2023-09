Ehningen (ots) -Zum ersten Mal nimmt Bertrandt in diesem Jahr an der ADAS & Autonomous Vehicle Expo California in Santa Clara teil. Dort zeigt das Unternehmen seine Kompetenzen im Bereich ADAS/AD Absicherung, Virtual Testing und mobiles Testlabor. Weiterhin stellt Bertrandt sein Leistungsspektrum bezüglich der urbanen Luftfahrt vor. Besucher*innen finden den internationalen Engineering Partner am Stand 616.In den vergangenen Jahren war Bertrandt bereits mehrfach Teil der ADAS & Autonomous Vehicle Expo Stuttgart (Deutschland). 2023 ist der Engineering Partner das erste Mal auf der ADAS & Autonomous Vehicle Expo California mit dabei. "In der Vergangenheit konnten wir auf der Veranstaltung in Deutschland wichtige Kontakte knüpfen und unsere Leistungen in den gefragten Bereichen erfolgreich präsentieren. Da wir bereits seit über 20 Jahren in den USA aktiv sind, war es für uns ein logischer Schritt, an dieser Veranstaltung auch in Kalifornien teilzunehmen. Wir können uns damit bei interessanten Unternehmen platzieren und uns noch besser am US amerikanischen Markt positionieren. Damit unterstreichen wir, dass Bertrandt der Partner für internationale und transatlantische Projekte rund um hochautomatisierte Mobilität ist", sagt Dr. Gerrit Schmidt, Managing Director US.Vor Ort gibt Bertrandt einen Überblick über sein technisches Leistungsspektrum in den USA. Im Fokus stehen ADAS/AD Absicherung sowie Virtual Testing. Ebenfalls wird mit dem x-track ein mobiles Testlabor präsentiert. Zudem zeigt Bertrandt eine Innovationsplattform für die urbane Luftfahrt. Das Unternehmen arbeitet bereits eng mit verschiedenen deutschen OEM in den USA zusammen. Die Veranstaltung bietet dem Konzern darüber hinaus die Möglichkeit, weitere Kontakte zu den US Tier 1 sowie zu Sensorherstellern zu knüpfen. Bertrandt stellt den Interessenten und Besucher*innen sein Leistungsspektrum am Stand 616 vor.Die ADAS & Autonomous Vehicle Expo California findet am 20. und 21. September im Santa Clara Center (Santa Clara, USA) statt. Mehr als 80 Expert*innen sprechen über die wichtigsten Themen rund um die Entwicklung und Erprobung sicherer autonomer Fahr- und ADAS-Technologien, darunter Software, KI und Deep Learning, Sensorfusion, virtuelle Umgebungen, Verifizierung und Validierung autonomer Systeme, Test- sowie Entwicklungswerkzeuge und und -technologien, reale Tests und Einsätze sowie Normen und Vorschriften.Erfahren Sie mehr unter: www.bertrandt.comPressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenJulia SchmidCorporate CommunicationsMobil: +49 (0)16098628706E-Mail: julia.schmid@bertrandt.comwww.bertrandt.comOriginal-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14016/5594249