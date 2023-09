Ichinomiya, Japan (ots/PRNewswire) -Die HASEGAWA Corporation, ein japanischer Hersteller und Lieferant von Garnen und Strickwaren aus Naturfasern mit einer langen, über 50-jährigen Geschichte, wird zunächst fünf Hautpflegeprodukte, für die Seidenfäden verwendet werden, auf der MAISON&OBJET PARIS, einer internationalen Messe für Innenraumgestaltung, die vom 7. bis 11. September 2023 stattfindet, vorstellen. Im Bestreben, sich einer neuen Herausforderung zu stellen und andere Einsatzmöglichkeiten von Seide als in Bekleidung zu erforschen, hat sich das Unternehmen mit Herstellern von "Kumano-Bürsten" und "Banshu-ori-Stoffen", beides traditionelles japanisches Handwerk, für die Einführung der neuen Marke "LULL" und deren Verkaufsstart am 21. August auf ausländischen Märkten zusammengetan. Die Produkte sind zurzeit erhältlich auf der Website von LULL (https://lull-silk.com/en).Fotos: https://kyodonewsprwire.jp/release/202308248429?p=imagesDas Konzept von LULL steht für eine friedliche, entspannende Zeit, die die Anwender durch das Gefühl von Seide auf der Haut erleben. Seide ist geeignet für Hautpflegeprodukte, denn sie enthält einen feuchtigkeitsspendenden Aminosäure-Bestandteil, der dem der Haut ähnlich ist. Durch Seide bietet LULL seinen Kunden eine veredelte Zeit, um sich selbst zu pflegen. Die fünf nachfolgend genannten Produkte sind jetzt erhältlich.- Körperpflegebürste aus Seide- Pflegehandschuhe aus Seide- Fußpflegesocken aus Seide- Waffelhandtuch aus Seide- Im Kaltverfahren hergestellte SeifeDie Produktbeschreibung von LULL finden Sie auf: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202308248429-O1-7BQ1kn9b.pdf (https://kyodonewsprwire.jp/attach/202308248429-O1-7BQ1kn9b.pdf)Informationen zur MAISON&OBJET PARISDie MAISON&OBJET PARIS ist eine der weltgrößten Messen für Innenarchitektur und versammelt zahlreiche Marken und Besucher aus aller Welt. Nähere Informationen zum Stand der HASEGAWA Corporation finden Sie unten.- Dauer: 09:30-19:00 Uhr (am letzten Tag bis 18:00 Uhr), vom 7. bis 11. September 2023- Veranstaltungsort: Messezentrum Paris Nord Villepinte- Lage des Standes: Heimtextilien- Stand Nr.: Halle 5A-E87Für Informationen zur HASEGAWA Corporation besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: https://www.hsgwc.co.jp/en/ (https://www.hsgwc.co.jp/en/)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-hasegawa-corporation-beginnt-am-21-august-mit-dem-verkauf-neuer-hautpflegeprodukte-auf-seidenbasis-die-vom-7-bis-11-september-2023-auf-der-maisonobjet-paris-vorgestellt-werden-301916733.htmlPressekontakt:Kentaro Mishima,Vertriebsabteilung,HASEGAWA Corporation,Tel.: +81-586-51-4318,E-Mail: sales@hsgwc.co.jpOriginal-Content von: HASEGAWA Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171697/5594292