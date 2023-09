TIGERTRIEVER wurde entwickelt, um die Integration von Thromben zu beschleunigen und Gefäßschäden bei ischämischen Schlaganfällen zu reduzieren

Rapid Medical, ein führender Entwickler hochmoderner neurovaskulärer Produkte, gab die Zulassung seines Revaskularisierungs systems TIGERTRIEVER in China bekannt. Mit dem Meilenstein, der durch die Zulassung der National Medical Product Administration (NMPA) erreicht wurde, ist TIGERTRIEVER das erste Produkt, das patientenspezifische Lösungen für die Entfernung von Blutgerinnseln im Gehirn bereitstellt, um die Behandlung von ischämischen Schlaganfällen zu verbessern.

"Durch diese neueste Zulassung von TIGERTRIEVER wird die Behandlung von Patienten mit ischämischem Schlaganfall in China vorangetrieben", so Ronen Eckhouse, so Ronen Eckhouse, Mitbegründer und CEO von Rapid Medical. "Wir können uns glücklich schätzen, mit der MicroPort Scientific Corporation einen ausgezeichneten Partner an unserer Seite zu haben, der die Notwendigkeit versteht, die neurointerventionellen Möglichkeiten und die individualisierte Schlaganfallbehandlung für diese Patienten zu verbessern."

Die auf Fortschritten in der Luft- und Raumfahrttechnik basierende TIGERTRIEVER-Technologie ermöglicht eine präzise Kontrolle während der mechanischen Thrombektomie. Dank der einzigartigen Funktionsweise werden diese Behandlungen statt mit einem passiven mit einem aktiven Ansatz durchgeführt, mit dem die Erfassung von Gerinnseln beschleunigt und das Risiko von Gefäßverletzungen während der Entfernung potenziell verringert wird. Vergleichbare, führende Stent-Retriever sind selbstexpandierend und statisch, was zu einer suboptimalen Gerinnselentfernung und einem minimalen Gefäßschutz führen kann.

Veröffentlichte klinische Studien belegen die Vorteile gegenüber herkömmlichen Stent-Retrievern. Die Ergebnisse der multizentrischen TIGER-Studie ergaben 3 statistisch signifikante Verbesserungen bei der Wiederherstellung des Blutflusses zum Gehirn, in Bezug auf gute klinische Ergebnisse und bei der Verringerung von Embolien in neuen Körperregionen im Vergleich zu einem Durchschnitt aus sechs Zulassungsstudien für Stent-Retriever.1 Darüber hinaus hat die TIGER-Studie gezeigt, dass die Behandlungszeiten ähnlich kurz wie bei der alleinigen Aspiration sind2, was auf eine sehr hohe Erfolgsrate beim ersten Behandlungsdurchgang zurückzuführen ist.

"Die erfolgreiche Produkteinführung von TIGERTRIEVER in China stellt eine weitere Innovation im Bereich der Schlaganfallintervention dar, die in der realen Welt angewandt werden kann. Es wird das Konzept der individuell auf den Patienten zugeschnittenen Thrombektomie mit einem einstellbaren Stent-Retriever eingeführt, der den Ärzten die Möglichkeit bietet, Verfahren und unerwartete Vorfälle besser zu steuern", erklärte Zhiyong Xie, President bei MicroPort NeuroTech. "TIGERTRIEVER bietet chinesischen Ärzten eine neuartige Auswahl an medizinischen Produkten für neurologische Eingriffe, von denen viele Patienten profitieren werden."

Über Rapid Medical

Rapid Medical hat eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit MicroPort NeuroTech abgeschlossen, einer Tochtergesellschaft der MicroPort Scientific Corporation mit Hauptsitz in China.Rapid Medical gehört zu den Vorreitern bei der Entwicklung fortschrittlicher interventioneller Produkte zur Behandlung von neurovaskulären Erkrankungen wie ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen. Die Produkte von Rapid Medical basieren auf proprietären Fertigungstechniken und sind remote einstellbar und vollständig sichtbar. Dadurch können Ärzte in Echtzeit auf die Anatomie reagieren und den Ansatz für jeden Patienten individuell anpassen, um bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen. TIGERTRIEVER 13, 17 und 21, COMANECI und COLUMBUS/DRIVEWIRE sind mit der CE-Kennzeichnung versehen und von der FDA zugelassen. TIGERTRIEVER XL trägt ebenfalls die CE-Kennzeichnung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rapid-medical.com

