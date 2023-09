Berlin (ots/PRNewswire) -Dreame Technology (https://de.dreametech.com/), ein schnell wachsendes Technologieunternehmen und führender Hersteller von Haushaltsreinigungsgeräten, hat auf der IFA 2023 seine neue Markenidentität vorgestellt. Das neue Logo repräsentiert die Markenidentität von Dreame, die darin besteht, technologische Lösungen zu entwickeln, die Millionen von Familien dabei helfen, ihren Traum von einem einfacheren Leben zu verwirklichen.Geleitet von der Vision und der Mission, das Wohnerlebnis neu zu gestalten, ist das Design des neuen Logos von Schlichtheit und Stärke geprägt, wobei die markanteste "lächelnde Kurve" den Buchstaben A durchdringt. Dreame hat erkannt, dass das ultimative Ziel der technologischen Entwicklung darin besteht, Menschen auf körperlicher oder geistiger Ebene Glück und Freiheit zu bieten. Dreame Technology möchte den Fortschritt der menschlichen Gesellschaft und Zivilisation durch Technologie fördern.Das neue Logo wurde zuerst auf dem DreameBot L20 Ultra verwendet, der erst am 1. September angekündigt wurde. Der DreameBot L20 Ultra nutzt die exklusiven, bahnbrechenden Technologien von Dreame und wird die Probleme der Branche lösen. Er spiegelt auch die Botschaft des neuen Markenlogos und des Slogans wider, nämlich die Reinigungsroutine zu Hause mit der Entwicklung von überragender Robotertechnik zu revolutionieren, die für Verbraucherzufriedenheit sorgt.Neben dem neuen Logo hat das Unternehmen auch einen überzeugenden neuen Slogan "All Dreams in One Dreame". Die aussagekräftige Botschaft steht für die Mission der Marke, das Leben ihrer Kunden durch technologische Lösungen zu vereinfachen, damit sie mehr Zeit und Energie für die Verwirklichung ihrer Träume aufwenden können, während sie ihnen gleichzeitig dabei hilft, in ihrem Traumhaus zu leben.Dreame Technology hat die Grenzen der digitalen Hochgeschwindigkeits-Motorentechnologie erfolgreich durchbrochen, indem es sich auf seine langjährige F&E-Erfahrung stützt und dem Prinzip "Kerntechnologie ist die Basis von allem" folgt. Derzeit hat der Hochgeschwindigkeits-Digitalmotor von Dreame Technology ein weltweit führendes Niveau erreicht.Dreame hat sich auf die Anwendung von Hochgeschwindigkeits-Motortechnologie für eine Vielzahl von Lifestyle-Anwendungen spezialisiert. Mit Blick auf den Massenverbraucher bietet Dreame Technology vier Produktlinien an, darunter Staubsaugerroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Staubsauger und Körperpflegeprodukte. Dreame berücksichtigt eine Vielzahl unterschiedlicher Szenarien in verschiedenen Regionen, um Millionen von Familien auf der ganzen Welt das Leben zu erleichtern. Das Unternehmen deckt mehr als 120 Länder und Regionen wie die Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich und Südkorea ab.Dreame Technology hat den Bereich der Robotik im weiteren Sinne aktiv erforscht. In den letzten zwei Jahren hat Dreame den bionischen vierbeinigen Roboterhund und den intelligenten Roboter für Essenslieferungen auf den Markt gebracht. Mit der Einführung der Roboter-Poolreiniger baut Dreame Technology sein Geschäft in der billionenschweren Roboterbranche weiter aus und entwickelt sich allmählich zu einem globalen Technologieunternehmen mit einem dreidimensionalen Layout aus mehreren Kategorien.Hao YU, Gründer und CEO von Dreame Technology, sagte: "Dreame Technology erforscht die breitere Robotik-Ökologie, widmet sich der Anwendung von Robotik-Technologie in verschiedenen Branchen wie Familie, Wirtschaft, Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Transport usw. und entwickelt sich allmählich in Richtung der breiteren Robotik-Ökologie, damit Roboter Familie und Gesellschaft noch besser unterstützen können."Informationen zu Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet. Das innovative Unternehmen für Verbraucherprodukte konzentriert sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte und hat die Vision, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/DreameDeutschland), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_dach/) und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech). Weitere Informationen finden Sie auf https://de.dreametech.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2192295/20230823_154443.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dreame-stellt-auf-der-ifa-2023-eine-neue-markenidentitat-vor-die-fur-ein-besseres-kundenerlebnis-steht-301915774.htmlPressekontakt:Aonan Li,+86-13751178111,aonanli@dreame.techOriginal-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148047/5594352