Völklingen / Worms (ots) -Der neue Studiengang "Handels- und Vertriebsmanagement mit Schwerpunkt DIY- und Baumarktmanagement für Handel und Industrie (B.A.)" ermöglicht Studierenden, ihre akademische Ausbildung an der Hochschule Worms mit direkter Berufserfahrung bei dem Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH und Co. KG zu kombinieren. Der starke Praxisbezug dieses Studiums bereitet Studierende gezielt auf die Anforderungen der modernen Arbeitswelt vor und erleichtert Absolventen so den Berufseinstieg."Aus unserer Partnerschaft mit der Hochschule Worms sowie dem Herstellerverband Haus und Garten e. V. ist ein spezieller Studiengang entstanden, den es in dieser Form noch nicht gab. Ab dem 5. Semester werden Studierende gezielt auf ihre Tätigkeit in der Baumarktbranche vorbereitet. Damit bieten wir künftigen Führungskräften eine einzigartige Lernerfahrung und qualifizieren sie für eine erfolgreiche Karriere in unserem Unternehmen", berichtet Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte. "Wir freuen uns, diesen Studiengang erstmals für das Wintersemester 2024 auszuschreiben und bauen auf großes Interesse."Die Hochschule Worms teilt diese Begeisterung und sieht in der Zusammenarbeit von Handel, Industrie und Wissenschaft eine Gelegenheit, talentierte Nachwuchskräfte zu fördern. "Wir sehen in der Kooperation mit Globus Baumarkt die Chance, die Fähigkeiten und Kompetenzen junger Menschen zu entwickeln, die sie für die Zukunft benötigen. Diese besondere Partnerschaft von Handel und Industrie ist ein wichtiger Schritt zur Zusammenführung von Ausbildung und Praxis und steigert zugleich die Attraktivität der DIY-Branche bei der jungen Generation", so Nektarios Bakakis, Professor für Handelsmanagement an der Hochschule Worms.Für weitere Informationen und Fragen stehen Globus Baumarkt und die Hochschule Worms gerne zur Verfügung.Globus Fachmärkte GmbH & Co. KGBarbara SauterLeiterin Personalentwicklung+49 6898 / 515-3280B.Sauter@globus-fachmaerkte.deHochschule WormsProf. Dr. Nektarios Bakakis+49 6241 / 509-162bakakis@hs-worms.deGlobus Fachmärkte GmbH & Co. KGDas Unternehmen Globus Fachmärkte mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 91 Globus Baumärkte. Mit rund 9.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.Zum 13. Mal in Folge wurden die Globus Baumärkte 2023 in der Verbraucherumfrage von Konzept & Markt und Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlages zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt. Die Globus Baumärkte belegen hier bei der "Gesamtzufriedenheit" sowie in 32 weiteren Leistungskategorien - darunter "Mitarbeiter", "Qualität & Service", "Einkaufsatmosphäre" und "Verantwortung" - den ersten Platz. Beim "Kundenmonitor Deutschland 2022" landete Globus Baumarkt bei der Globalzufriedenheit auf Platz eins.Außerdem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat das Unternehmen 2022 und 2023 zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Fachmärkte mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.Weitere Informationen unter www.globus-baumarkt.de