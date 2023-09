Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe-Athlet:innen wählen die Rhythmische Sportgymnastin auf Platz 1 vor den deutschen Kajak-Vierer und Para-Schwimmerin Tanja ScholzDie fünffache Weltmeisterin Darja Varfolomeev ist von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen zur "Sportlerin des Monats" August gewählt worden. Die 16-Jährige hatte bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Spanien mit dem Reifen, dem Ball, den Keulen, dem Band und im Mehrkampf gleich fünfmal Gold gewonnen, in der Team-Wertung kam noch die Silbermedaille dazu. Von den Medien wurde die Schülerin daraufhin als die "Königin von Valencia" oder "Gold-Zauberin der Sportgymnastik" bezeichnet. Von Deutschlands Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen bekam Varfolomeev bei der von der Sporthilfe durchgeführten Wahl für ihre herausragende Leistung nun den Titel "Sportlerin des Monats". Anders als etwa bei Journalist:innen- oder Publikumswahlen stimmen hier ausschließlich Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen ab und geben der Auszeichnung damit ihre ganz besondere Note.Platz zwei und drei bei der "Sportler:in des Monats"-Wahl August belegen der deutsche Kajak-Vierer und Para-Schwimmerin Tanja Scholz. Das "Flaggschiff" des Deutschen Kanu-Verbandes mit Max Rendschmidt, Max Lemke, Tom Liebscher-Lucz und Jacob Schopf hatte bei der Heim-WM in Duisburg die Goldmedaille über 500 Meter gewonnen. Ebenfalls zur Weltmeisterin hatte sich Tanja Schopf gekrönt, die bei der Para-Schwimm-WM in Manchester gleich auf drei Strecken im Becken siegreich war und insgesamt mit drei Gold- und drei Silbermedaillen aus England zurückkehrte.Für ihre herausragenden Leistungen waren die Athlet:innen von der Athletenkommission im DOSB, SPORT1 und der Sporthilfe für die Wahl nominiert worden. Zudem erhalten alle Athlet:innen eine Einladung zum Sporthilfe Club der Besten, der in diesem Jahr vom 23. bis 30. September im Aldiana Club Calabria stattfindet.Ergebnis:1. Darja Varfolomeev / Rhythmische Sportgymnastik: 48,1 %2. Kajak-Vierer / Kanu-Rennsport: 28,7 %3. Tanja Scholz / Para-Schwimmen: 23,2 %Mehr zur Wahl "Sportler:in des Monats" (https://www.sporthilfe.de/ueber-uns/auszeichnungen/sportler-des-monats)_________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung und PwC Deutschland. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportler:innen und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeHeike SchönhartingOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 511E-Mail: heike.schoenharting@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5594378