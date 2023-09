Meta plant angeblich werbefreie Versionen seiner Apps für Nutzer innerhalb der Europäischen Union. Werbeanzeigen auf Facebook oder Instagram könnten damit künftig der Vergangenheit angehören - zumindest für die, die bereit sind, dafür zu zahlen. Wie die New York Times am Freitag auf Grundlage anonymer Quellen berichtet hat, denkt Meta darüber nach, unter Umständen Werbezonen in seinen beliebten Social-Media-Apps zu entfernen. Eine komplett werbefreie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...