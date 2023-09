Viele bringen mit der Nasdaq nur die Börse in New York in Verbindung. Doch der Handelsplatzbetreiber ist auch in Europa mit sieben Börsen in nordischen Ländern präsent, darunter in Stockholm und dem Baltikum. einfach börse sprach mit Adam Kostyál, Head of European Listings bei der Nasdaq, über die Besonderheiten der nordeuropäischen Handelsplätze.Adam Kostyál: Eine Herausforderung für viele Börsen ist, dass viele Unternehmen länger privat bleiben, weil es immer mehr Kapital außerhalb des öffentlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...