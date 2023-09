Die Siemens-Aktie startet am Montag mit einem Plus von mehr als einem Prozent in die neue Handelswoche. Grund dafür ist eine Neueinstufung des Bernstein-Analysten Nicholas Green. Das Research-Haus sprach eine neue Kaufempfehlung aus und geht mit dem aktualisierten Kursziel von einem neuen Allzeithoch aus.Green hob das Kursziel von 161 auf 169 Euro an und stufte die Aktie von "Market-Perform" auf "Outperform" hoch. Er rät im aktuellen Umfeld auf Unternehmen zu setzen, die in den Bereichen Elektrotechnik ...

