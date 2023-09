FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.09.2023 - 11.00 am



- JEFFERIES CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1460 (1805) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BRITISH LAND TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 410 (505) PENCE - JPMORGAN RESUMES ASHMORE GROUP WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 176 PENCE - JPMORGAN RESUMES NINETY ONE WITH 'NEUTRAL' - TARGET 170 PENCE - JPMORGAN RESUMES SCHRODERS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 501 PENCE - LIBERUM CUTS OXFORD BIOMEDICA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 350 (800) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 48 (52) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 405 (450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS DERWENT LONDON TARGET TO 2700 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS GREAT PORTLAND TARGET TO 545 (640) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 195 (185) PENCE - 'EW' - MORGAN STANLEY RAISES UNITE GROUP TARGET TO 1125 (1050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS CUTS LAND SECURITIES TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 650 (750) PENCE - MS RAISES HAMMERSON TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 36 (27) PENCE - PANMURE CUTS ADVANCED MEDICAL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 225 (270) PENCE - RBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 650 (615) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 300 (290) PENCE - 'OUTPERFORM'



