Der DAX spielt in der Berichterstattung von der Frankfurter Börse die unangefochtene Hauptrolle. Dabei lohnt sich für Anleger auch der Blick in die zweite und dritte Reihe. Wie viel Potenzial im MDAX und SDAX steckt, verrät David Hartmann von Vontobel. Im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV stellt der Experte für Zertifikate mittelgroße und kleine Werte in den Fokus. Wie lukrativ die Investition in Small- und Mid-Caps ist und wie genau sie funktioniert, erfahren Sie im Interview.