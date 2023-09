Frankfurt am Main (ots) -Richard Trechman ist neuer General Manager von Danone in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Trechman ist für Danone DACH kein Unbekannter: Er war hier bereits von 2017 bis 2021 als General Manager für die Kategorie Milchfrische tätig. Nach zwei Jahren als General Manager Danone Nordics & Baltics übernimmt er nun die Gesamtverantwortung für alle Geschäftsbereiche in der DACH-Region.Richard Trechman baut auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Marketing und Sales. Nach Stationen bei Procter & Gamble UK und L'Oréal UK wechselte Trechman 2010 zu Danone Waters, wo er unter anderem als Commercial Director UK/Irland tätig war. Im Jahr 2014 übernahm Trechman die Verantwortung als Country Manager Portugal. 2017 bekleidete er zunächst die Position des Vice President Business Development für DACH, Italien und Griechenland, bevor er im selben Jahr die Position des General Managers für die Kategorie Milchfrische in DACH übernahm.Zuletzt war Trechman als General Manager für Danone Nordics & Baltics erfolgreich tätig. Nun kehrt er in die DACH-Region als General Manager zurück und wird dort für rund 2.300 Mitarbeiter an sieben Standorten verantwortlich sein. Er folgt damit auf Christine Siemssen, die zum Chief Marketing & Digital Officer für Danone weltweit ernannt wurde. In dieser globalen Rolle wird sie das Innovationsmanagement und die Transformation in den Bereichen Marketing und Digitales verantworten. Sie berichtet direkt an den Deputy CEO Véronique Penchienati.Richard Trechman blickt zuversichtlich in die Zukunft: "Trotz des herausfordernden Umfelds, haben wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den letzten Monaten die Basis für ein starkes, nachhaltiges Wachstum gelegt", sagt Trechman. "Ich freue mich, diese Reise mit einem starken Team und starken Marken weiterzuführen, für unsere Konsumenten und Patienten. Dabei bleibt die Partnerschaft mit unseren Kunden, Lieferanten und Stakeholdern eine wichtige Säule für uns."Für weitere Informationen:UnternehmenskommunikationBarbara Wellmann, Tel.: 0 173 635 1967Victoria Heuschen, Tel.: 0 172 730 2607E-Mail: pressestelle@danone.comOriginal-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53080/5594443