Tokio/London (ots) -- Die Zusammenarbeit zwischen der ANA Group und "Pokémon Air Adventures" wird um ein zweites Flugzeug erweitert.- Die speziell lackierte Boeing 777-300ER "Eevee Jet NH" flog auf ihrem Jungfernflug von Tokio nach London.- Zusätzlich zum Flugerlebnis mit Pokémon-Produkten wie Kopfstützenbezügen erhalten die Passagiere dieses Flugzeugs ein Flugsouvenir-Set als Erinnerungsgeschenk, das eine originale "Eevee Jet NH"-Bordurkunde enthält.All Nippon Airways (ANA) und The Pokémon Company haben ihre Zusammenarbeit mit "Pokémon Air Adventures" ausgeweitet und ein zweites Flugzeug mit einzigartiger Sonderlackierung, die "Eevee Jet NH*", eingeführt.All Nippon Airways (ANA), Japans größte und seit zehn Jahren in Folge mit 5 Sternen ausgezeichnete Fluggesellschaft, hat die Eevee Jet NH für ihren Jungfernflug auf der Strecke von Haneda, Tokio, nach Heathrow, London, eingesetzt.Das Design des Flugzeugs zeigt Evoli. Evoli ist besonders und kann sich zu verschiedenen Pokémon entwickeln. Diese Darstellung zeigt Evoli mit seinen Entwicklungen wie Aquana, Blitza und Flamara, die zusammen mit Pikachu in eine glanzvolle Zukunft aufbrechen. Gemeinsam mit den Menschen begeben sie sich auf eine erwartungsvolle Reise in die Lüfte, um neue Orte zu erkunden. Der Ansatz unterstreicht das Bestreben von ANA, ihre Mitarbeiter, Kunden und die Gesellschaft zu inspirieren, unendliche Möglichkeiten mit vielfältigen Verbindungen zu erkunden, die im Himmel beginnen.Nach dem Debüt des Pikachu Jet NH (Boeing 787-9 Dreamliner) zu Beginn dieses Jahres ist dies bereits der zweite Pokémon-Jet der größten japanischen Fluggesellschaft.- Betriebsdauer: Ca. 5 Jahre ab 1. September 2023- Flugzeuge: Boeing 777-300ER (JA784A)- Mögliche Routen vom 01.September bis 28. Oktober 2023 (Änderungen vorbehalten):- Haneda - London (NH211/NH212)- Haneda - New York (NH110/NH109/NH160/NH159)- Haneda - San Francisco (NH108/NH107)Anmerkung: Routen/Flüge werden erst am Tag des Fluges festgelegt, da sie sich je nach Betriebslage täglich ändern.Peter Murphy, Senior Director of Marketing bei The Pokémon Company International: "Die Partnerschaft mit ANA zur Einführung des Eevee Jet NH als neueste Ergänzung des Pokémon Air Adventures-Programms war für uns eine fantastische Zusammenarbeit und bringt uns unserem Ziel, die Welt durch Pokémon zusammenzubringen, einen Schritt näher. Das Flugzeug mit dem Eevee-Thema verkörpert den Entdecker- und Abenteuergeist, für den Pokémon bekannt ist, und wir freuen uns, dass wir den Passagieren auf ihrer Reise zwischen Tokio und London dieses magische Erlebnis bieten können."Katsuya Goto, Executive Vice President EMEA von ANA: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Partnerschaft mit Pokémon mit dieser Sonderlackierung fortsetzen und Teil des Pokémon Air Adventures sind.Es war uns eine große Ehre, die Passagiere des ersten Fluges unseres Eevee Jet NH in London Heathrow zu begrüßen. Wir hoffen, dass viele unserer europäischen Kunden mit dem Eevee Jet NH fliegen und ein einmaliges Reiseerlebnis nach Japan genießen werden!"Die Zusammenarbeit steht für das Engagement von ANA, ihren Kunden Freude und Aufregung zu bringen, während Reisebeschränkungen gelockert werden. "Pokémon Air Adventures" soll die Menschen mit der Welt der Pokémon verbinden und zeigt das Engagement des Unternehmens, allen Passagieren angenehme und freudige Reiseerlebnisse zu bieten.Bildmaterial zum Download unter: https://eddiemacdonaldphotography.pixieset.com/eevee_jet/ (Fotocredits: Eddie Macdonald Photography)Weitere Details und Updates unter folgendem Link:https://www.ana.co.jp/de/de/the-ana-experience/pikachujet/Offizielle Webseite der Pokémon Air Adventures:https://flying-pikachu.com/en/*NH ist der von der International Air Transport Association festgelegte Airline-Code für ANA.©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, und Charakternamen sind Marken von Nintendo.