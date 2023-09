Singapur (ots/PRNewswire) -Das weltweit erste Idle-Handyspiel nimmt die Spieler mit auf die Mission, die Erde aus den Klauen außerirdischer Mächte zu befreien.Seit seiner weltweiten Einführung ist Idle Survivors: Last Stand, ein entspannendes und unterhaltsames Idle RPG, veröffentlicht von MAX GAME PTE, LTD. Das Spiel spielt in einer Welt, die von einer von Außerirdischen geplanten Seuche verwüstet wird, um die Erde zu erobern, und ist in über 130 Regionen auf Google Play und im App Store zu finden.Die Spieler begeben sich als Kommandanten in spannende Kampagnen in einer Welt, in der sie Helden trainieren, Fahrzeuge freischalten und sich mit Verbündeten zusammentun können, um die außerirdischen Invasoren von der Erde zu vertreiben.Das Spiel hat bereits eine große Fangemeinde und begeisterte Kritiken erhalten. Hippo, ein Spieler, der das Spiel seit dem offenen Betatest gespielt hat, kommentierte: "Eine fantastische Kombination aus Idle RPG und spaßigem Teambuilder.""Es ist ein viel ausgewogeneres Gameplay-Vehikel im Vergleich zu anderen Spielen, die stark auf Pay-to-Win setzen. Ich würde es mit 10/10 empfehlen, weil es ein einfacher täglicher Zeitkiller ist", sagte er.Die Entwickler haben ein fröhliches und entspannendes Spielerlebnis geschaffen, indem sie liebenswerte Charaktere, niedliche Graphiken, eine fesselnde Geschichte und ein actionreiches Gameplay rund um die Invasion der Außerirdischen integriert haben und sich damit von der düsteren Optik und den dunklen Themen absetzen, die man normalerweise mit Weltuntergangsspielen verbindet.Das Spielsystem ermöglicht es den Spielern, sich auf die Zusammenstellung ihrer Teams zu konzentrieren, indem sie ihre Helden strategisch aus fünf Bezirksfraktionen und sechs Berufen auswählen, die sich auf verschiedene Fähigkeiten und Waffen spezialisieren.Die Spieler können die Fähigkeiten ihrer Charaktere während der Kämpfe mit Hilfe eines vielseitigen Fahrzeugsystems verbessern, das fünf Stufen zum Aufleveln und Erforschen bietet. Zu den Nebenquests des Spiels gehören Minispiele, Kerkerjagd und Prüfungen zum Aufleveln der Charaktere, begleitet von einer großen Auswahl an Mecha-Skins im Mecha Arsenal für ein unvergleichliches Spielerlebnis.Um neuen Spielern zu helfen, schnell durch die Anfängerlevel zu kommen, gibt es mehrere Geschenke, darunter die begehrte "1200-Ziehung Geschenkbox", die nach Abschluss des Anfänger-Tutorials vergeben wird. Tägliche "Talentbeschwörungstickets" und die Chance, während des ersten 7-Tag Logins des Spielers Helden der S- und SS-Klasse zu gewinnen.Außerdem erhalten neue Spieler, die das Tutorial abschließen, einen exklusiven "Interstellarer Besucher Avatarrahmen" und können durch Eingabe des Codes "SLAYALIENS" wichtige Items für die Alienjagd freischalten, darunter "Talentbeschwörungstickets", Diamanten und Banknoten.Idle Survivors steht ab sofort im App Store und bei Google Play zum Download bereit.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2196927/image_5024581_30387416.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/idle-survivors-last-stand-setzt-neue-maWstabe-fur-apokalypse-spiele-mit-unbeschwertem-spaW-und-alien-invasions-abenteuer-301915769.htmlPressekontakt:Caesar Zhou,shikai.zhou@madhouse-inc.comOriginal-Content von: MAX GAME PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171699/5594550