Frankfurt/Main (ots) -Die Hertie-Stiftung lädt Sie ein, die faszinierende Welt des menschlichen Gehirns durch informative und unterhaltsame Erklärvideos auf ihrem YouTube-Kanal besser zu verstehen und zu nutzen. Unser neuestes Video "Dr. Mondino: Dem Trauma auf der Spur" beschäftigt sich mit dem Trauma - wie entsteht es und warum werden wir es nicht wieder los ...Das ist die 20te Folge unserer Reihe, die alltagsrelevante Themen und Fragen behandelt wie das Riechen oder Schmecken oder Stressbewältigung und Kreativität bis hin zur räumlichen Wahrnehmung und Prozessen im "schlafenden Gehirn". Jeder Kurzfilm widmet sich einer Fragestellung. Der etwas schrullige fiktive Wissenschaftler Dr. Mondino und sein aus dem Schädel springendes Gehirn erklären die Zusammenhänge kompakt und verständlich in 2-3 Minuten dar. So begeistern sie für dieses komplexe und effiziente Hochleistungsorgan. Alltägliche Gegenstände wie Radieschen, Popcorn oder die Müllabfuhr kommen zum Einsatz, um wissenschaftliche Erkenntnisse auf anschauliche und kreative Weise zu vermitteln. Die Animationen sind sehr einprägsam und bieten nicht nur Wissen, sondern auch Unterhaltung und Inspiration.Die seit 2017 in loser Folge produzierte Reihe bleibt aktuell und relevant. Jedes Jahr kommen 3-4 neue Folgen hinzu. Hier geht es zu allen Filmen: Dr. Mondino erklärt das Gehirn - YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLKUVnnePf0bOdlR1Ng8q2q5a3mfkPMzGx)Die Hertie-Stiftung ist seit langem bestrebt, das Verständnis für das Gehirn und seine Funktionen zu fördern. In ihrem Arbeitsfeld "Gehirn erforschen" liegt neben der Förderung der Neurowissenschaften ein Schwerpunkt auf der Wissensvermittlung. Hierzu betreibt die Hertie-Stiftung neben den Mondino-Videos auch ihren Neuro-Blog Hirn und weg (https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/) und dem Instagram-Kanal @neuro.logisch. (https://www.instagram.com/neuro.logisch/)Wir freuen uns, wenn Sie unsere Erklärvideos entdecken und über Ihre Medienkanäle weiteren Zielgruppen zugänglich machen. Sie sind frei auf dem YouTube-Kanal der Hertie-Stiftung zugänglich.Für weitere Informationen, Rückfragen oder Gespräche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Besuchen Sie auch unsere Webseite (https://www.ghst.de/gehirn), um mehr über unsere Bemühungen zur Gehirnforschung zu erfahren.Über die Gemeinnützige Hertie-StiftungDie Arbeit der Hertie-Stiftung konzentriert sich auf zwei Leitthemen: Gehirn erforschen und Demokratie stärken. Die Projekte der Stiftung setzen modellhafte Impulse innerhalb dieser Themen. Im Fokus stehen dabei immer der Mensch und die konkrete Verbesserung seiner Lebensbedingungen.Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung wurde 1974 von den Erben des Kaufhausinhabers Georg Karg ins Leben gerufen und ist heute eine der größten weltanschaulich unabhängigen und unternehmerischungebundenen Stiftungen in Deutschland. Der Name "Hertie" geht zurück auf Hermann Tietz, Mitbegründer des gleichnamigen Warenhauskonzerns zum Ende des 19. Jahrhunderts.