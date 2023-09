Aira will Wärmepumpen über ein Mietmodell vertreiben und verspricht Hauseigentümern die Inbetriebnahme innerhalb von 30 Tagen ab Bestellung. Das Angebot gilt zunächst nur in Berlin und Brandenburg, soll aber in den nächsten Monaten auf ganz Deutschland ausgeweitet werden.Im Juni hat Northvolts Muttergesellschaft Vargas mit Aira ein neues Unternehmen gegründet, das Wärmepumpen über ein Mietmodell vertreiben will. Nach einer Pilotphase in Italien ist Aira jetzt in Deutschland gestartet. In den kommenden zehn Jahren will Aira fünf Millionen Haushalte in Europa mit Lösungen für saubere Wärme versorgen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...