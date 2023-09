Letzte Woche wurde in Carwarp, Australien, eine kommerzielle Pilotanlage mit RayGen-Technologie offiziell eröffnet. Die Anlage verfügt über 4 MW Solarstromerzeugung und 2,8 MW Wärmespeicher mit einer Betriebsdauer von etwa 17 Stunden (50 MWh). Die Pilotanlage speist bereits Strom in das Netz ein. Die Technologie von RayGen kombiniert Photovoltaik und Solarthermie und nutzt Nachführspiegel, um das Sonnenlicht auf Hochleistungs-Photovoltaikmodule zu fokussieren. Ein Drittel des Sonnenlichts wird in Strom und zwei Drittel in Wärme umgewandelt, die in isolierten Wassertanks gespeichert wird. Photon Energy ist ein Anteilseigner von RayGen Resources Pty. Ltd. und wird in zweierlei Hinsicht profitieren, wenn sich die Technologie als kommerziell erfolgreich erweist: durch die Erhöhung des Werts des Anteils an RayGen und durch die Wertschöpfung seiner 655 MWp-Pipeline von Projekten mit RayGen-Technologie. AlsterResearchs Analysten bekräftigen ihr KAUFEN-Rating mit einem Kursziel von EUR 3,80. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV