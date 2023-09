EQS-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Personalie

PRESSEMITTEILUNG Biotest Aufsichtsrat verlängert Vorstandsvertrag von Dr. Jörg Schüttrumpf um 5 Jahre Dr. Jörg Schüttrumpf bleibt weitere 5 Jahre Chief Scientific Officer (CSO) der Biotest AG

Ernennung zum Chief Scientific Innovation Officer der Grifols S.A.

Dreieich, 4. September 2023. Der Aufsichtsrat der Biotest AG hat den Vorstandsvertrag von Herrn Dr. Jörg Schüttrumpf (49) um 5 Jahre bis zum 31. August 2028 verlängert. Damit wird seiner langjährigen erfolgreichen Tätigkeit als Leiter der Forschung und Entwicklung und seit Anfang 2022 als Chief Scientific Officer (CSO) im Vorstand der Biotest AG Rechnung getragen. Als 'Chief Scientific Officer' ist Dr. Schüttrumpf innerhalb der Biotest Gruppe für den Bereich Forschung und Entwicklung einschließlich der Arzneimittelsicherheit und der Arzneimittelzulassung verantwortlich. Herr Dr. Schüttrumpf leitet seit 2012 bei der Biotest AG die weltweite Forschung und seit 2015 den Bereich Forschung und Entwicklung. Darüber hinaus hat die spanische Muttergesellschaft der Biotest AG, die Grifols S.A., Herrn Dr. Schüttrumpf gebeten, in Personalunion die Funktion des 'Chief Scientific Innovation Officer' für die gesamte Grifols Gruppe zu übernehmen. In dieser Funktion wird er die strategische Ausrichtung auf Wachstum als Anbieter innovativer Medikamente für beide Unternehmen vorantreiben. "Wir freuen uns sehr, dass Herr Dr. Schüttrumpf uns langfristig als Vorstandsmitglied zur Verfügung steht und gratulieren ihm darüber hinaus zu seiner neuen Aufgabe in der Grifols Gruppe. Er hat den Bereich Forschung und Entwicklung bei Biotest sehr erfolgreich weiterentwickelt und ist eine Führungspersönlichkeit mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz", betont Dr. Bernhard Ehmer, Aufsichtsratsvorsitzender der Biotest AG. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Seit Mai 2022 ist Biotest Teil der Grifols Gruppe, Barcelona, Spanien (www.grifols.com). IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.com PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

