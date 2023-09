Garching (ots) -Im Rahmen der IFA hat das weltweit agierende Technologieunternehmen Hisense bekanntgegeben, dass es als globaler Sponsor der UEFA EURO 2024 unterzeichnet hat. Nach den vergangenen Sponsorings in 2016 und 2020 tritt Hisense damit das dritte Mal in Folge als offizieller Partner des UEFA-EURO Turniers auf.Aller guten Dinge sind drei: Hisense verlängert seine strategische Partnerschaft mit der UEFA und wird zum dritten Mal in Folge Sponsor der UEFA EURO. Hisense erhält im Rahmen der Vereinbarung auch die Sponsorenrechte für die UEFA-Europa-Qualifikationsspiele 2023-24 und 2025-26, die Endspiele der UEFA Nations League 2025, die UEFA U21 EURO 2025, Finalissima 2024 und UEFA Futsal 2026.Guy-Laurent Epstein, UEFA Marketing Director, begrüßte die Verlängerung der Partnerschaft mit Hisense: "Ich bin begeistert, dass Hisense sein Engagement für den europäischen Fußball als offizieller Partner der UEFA EURO 2024 erneuert. Dies wird die dritte gemeinsame EURO in Folge sein. Die Technologien von Hisense tragen weiterhin dazu bei, den Fußball für Fans auf der ganzen Welt zugänglicher und das Erlebnis noch beeindruckender zu machen."Sportmarketing ist und bleibt ein Schlüssel für das globale Wachstum von Hisense und den Aufbau einer weltweiten Markenbekanntheit. In den letzten fünf Jahren hat sich die internationale Markenbekanntheit von Hisense fast verdoppelt, wobei das Sponsoring und die Assoziation mit den Turnieren allein zu einem Anstieg von 25 Prozent beigetragen haben.Im Rahmen der Ankündigung des bevorstehenden UEFA EURO 2024-Sponsorings sagte Fisher Yu, Präsident der Hisense Group, in einer Keynote auf der IFA 2023: "Durch unsere Sportsponsorings ist Hisense in der Lage, mit Verbrauchern auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Vertrauen in unsere Marke aufzubauen. Um den Markenaufbau global fortzusetzen, wird Hisense den Fans auf der ganzen Welt mit hochmoderner Bildtechnologie ein einzigartiges Fernseherlebnis bei der UEFA EURO 2024 bieten."Weitere Infos unter www.hisense.dePressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/5594598