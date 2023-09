Heute im gabb: Um 12:24 liegt der ATX TR mit +0.30 Prozent im Plus bei 7033 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 6.61% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +2.75% auf 12.35 Euro, dahinter Warimpex mit +1.85% auf 0.825 Euro und Palfinger mit +1.73% auf 24.975 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15921 (+0.37%, Ultimo 2022: 13923, 14.35% ytd). - News zu Flughafen Wien, Post, Wiener Börse, Marinomed, MM, Knaus Tabbert, UBM- Nachlese: Die Nicht-Sache mit Herbert Eliasch und Head- Unser Robot sagt: Frequentis, CA Immo, Addiko Bank und weitere Aktien auffällig; Karl Haider führt im CEO-Ranking- Börsegeschichte 4.9.: Google- Österreich-Depots: Stärker in die neue Woche- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.23% vs. last gabb, +7.05% ytd, +73.20% ...

