Berlin/Bonn (ots) -Der russlandpolitische Sprecher der Fraktion Grüne/EFA im Europäischen Parlament, Sergey Lagodinsky, sieht die Chancen auf die Rettung des Getreide-Deals mit Russland durch die Türkei eher verhalten. "Die Zeichen sind bisher nicht gut", sagt er im Gespräch mit dem Sender phoenix. Am Montagmorgen erst habe Russland die Region bombardiert, die für die ukrainischen Exporte von Getreide zuständig ist. Zudem signalisiere Russland weiterhin, dass Schiffe, die über das Schwarze Meer Getreide exportieren, militärische Ziele sind. "Das muss aufhören, das ist eine Erpressung seitens der russischen Seite und das ist natürlich Lebensgefahr für alle, die versuchen Getreide aus der Ukraine rauszufahren", so Lagodinsky. Allerdings sei nicht ganz klar, welche Trümpfe der türkische Präsident in der Hand habe. "Manchmal kann Herr Erdogan zaubern, was das angeht, gerade in Bezug auf Moskau", so der russlandpolitische Sprecher.Gerade mit Blick auf den nahenden G20-Gipfel in Indien sei das Getreide-Abkommen für die Türkei besonders wichtig. Hier zeige sich, ob Erdogan als "Retter dieses Deals" dastehe. Darüber hinaus sei der Gipfel aber auch bedeutend für alle Europäer:innen, Amerikaner:innen und alle Länder, die an der ukrainischen Seite stünden. Denn hier könne deutlich werden, inwiefern mit der größeren Unterstützung auf der Welt gerechnet werden kann. Um die Länder, die mit Falschinformationen oder anderen Loyalitäten versorgt werden, zurückzugewinnen, sei ein großes Maß an Diplomatie gefordert.