DJ Lindner plant Steuervergünstigungen für E-Fuels

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) plant Steuererleichterungen für Fahrzeuge, die mit synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels) betrieben werden. "Das Finanzministerium plant in diesem Herbst etwas vorzulegen", sagte Ministeriumssprecherin Nadine Kalwey bei einer Pressekonferenz in Berlin. Dieser Vorschlag gehe zurück auf einen Beschluss des Koalitionsausschusses vom 28. März, in dem die Ampel-Koalition beschlossen habe, dass die Besteuerung von Kraftstoffen zukünftig stärker deren Umwelt- und Klimawirkung berücksichtigen solle. "In dem Lichte ist jetzt dieser Vorstoß zu sehen."

Das Konzept werde eine "ganze Reihe von Punkten" enthalten, so Erleichterungen bei der Einkommenssteuer und bei der Gewerbesteuer. "Das sind jetzt alles Dinge die dann jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten ausgearbeitet werden und dann natürlich auch mit den Ressorts abgestimmt werden", sagte die Sprecherin. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte berichtet, Lindners Konzept sehe vor, klimafreundliche E-Fuels von der Kraftfahrzeugsteuer zu befreien.

