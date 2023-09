DJ ESRB will neue Instrumente zur Risikobegrenzung bei Investmentfonds

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Systemrisikorat ESRB (European Systemic Risk Board) will die von Investmentfonds ausgehenden Risiken für die Finanzstabilität mit neuen Instrumenten eindämmen. Wie es in einer Veröffentlichung des von EZB-Präsidentin Christine Lagarde geleiteten Gremiums heißt, gehen diese Vorschläge über die aktuelle EU-Initiative hinaus. "Die Entwicklung neuer Instrumente könnte die Widerstandsfähigkeit von Investmentfonds erhöhen und somit die Stabilität des Finanzsystems fördern", heißt es darin.

Zu diesen neuen Instrumenten könnten laut ESRB ein Liquiditäts-Bucketing-Ansatz und die Entwicklung eines politischen Ex-ante-Instruments gehören, das darauf abzielt, den Aufbau von Liquiditätsrisiken zu mindern. "Der ESRB wird auch über die Rolle der Behörden bei der Anwendung bestimmter politischer Instrumente zur Bewältigung von Schocks nachdenken, die durch das kollektive Handeln von Investmentfonds ausgelöst, übertragen oder verstärkt werden."

Zunächst will sich der ESRB aber in den nächsten Jahren darauf konzentrieren, die im regulatorischen Rahmen bereits verfügbaren Instrumente besser auf die Risiken abzustimmen, die von Unternehmensschulden und von Investmentfonds ausgehen, die in Immobilien investieren.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2023 06:19 ET (10:19 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.