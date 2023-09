Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Hildegard Müller, warnt in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur, dass der Autostandort Deutschland an Bedeutung verlieren könnte. Sie kritisierte außerdem vor Beginn der Automesse IAA die übermäßige Regulierung, die Trägheit politischer Entscheidungsprozesse und das Fehlen einer klaren gesetzlichen Grundlage in Schlüsselbereichen wie der Künstlichen Intelligenz. Die Verlierer seien aber nicht deutsche Automobilhersteller wie VW, Mercedes und BMW, sondern der deutsche Standort.Mittelständische Zulieferer schlagen ebenfalls Alarm: Sie finden, dass die hohen Energiekosten in Deutschland mittlerweile ein ernsthaftes Problem darstellen. Anstatt in Deutschland zu investieren, suchen sie zunehmend nach Möglichkeiten in anderen europäischen Ländern oder in den Vereinigten Staaten.Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie betont, dass die internationale Konkurrenzfähigkeit Deutschlands stark durch seine hohe Kostenstruktur beeinträchtigt werde, insbesondere durch die Spitzenpreise für Energie. Um zu verhindern, dass Schlüsselindustrien wie die Batterie- und Halbleiterproduktion das Land verlassen oder sich erst gar nicht niederlassen, fordert die Automobilbranche temporäre Anpassungen bei den Strompreisen für die Industrie.Hildegard Müller warnt außerdem vor Verzögerungen durch eine nicht digitalisierte Verwaltung und fordert rasche Investitionen in Technologien wie KI. Sie betont, dass die Branche in den nächsten fünf Jahren 250 Milliarden Euro in die Digitalisierung investieren will und mahnt, dass ohne schnelles Handeln sowohl Klimaziele als auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gefährdet seien.Marianne Janik, eine Führungskraft bei Microsoft mit früheren Erfahrungen bei Mercedes, hebt hervor, dass der Wettbewerb in Bezug auf zukunftsweisende Technologien noch offen sei. Ihrer Ansicht nach steht die wirkliche Revolution in Bereichen wie Künstlicher Intelligenz noch bevor.Die Autoaktien BMW, Mercedes und VW sind aktuell alle knapp ein Prozent im Plus.

Autor: Niklas Kuljasow, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion: Diese drei Top-Energie-Dividendenaktien sollten Sie kennen! So können Sie im Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Kostenloses Research für Sie vom Börsenexperten Bryan Perry! Einfach hier downloaden.