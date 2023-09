Kürzlich gab Formycon einige Updates seiner Pipeline bekannt, die auf gute operative Fortschritte in seiner Biosimilar-Pipeline hinweisen, darunter die Annahme der BLA für FYB203 in den USA. Zuvor hatte das Unternehmen eine rechtliche Einigung mit Johnson & Johnson, dem Originalhersteller von Stelara, bekannt gegeben, die eine potenzielle "at risk" Markteinführung von Formycons Stelara-Biosimilar (FYB202) verhindert. Allerdings kündigte Formycon auch an, die Entwicklung seines COVID-19-Medikaments FYB207 zu bremsen. Darüber hinaus meldete Formycon seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023, einschließlich eines deutlichen Umsatzanstiegs, der auf Vorabzahlungen für FYB202 vom Vermarktungspartner Fresenius Kabi zurückzuführen ist. Nach der rechtlichen Einigung mit Johnson & Johnson und der FYB207-Entscheidung passen die Analysten ihr Modell an. In Summe leitet AlsterResearch ein DCF-gestütztes Kursziel von EUR 100,00 (alt: EUR 125,00) ab. Die Empfehlung lautete weiter KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG