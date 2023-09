DJ Bafin-Website Opfer eines Cyber-Angriffs

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Website der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ist Opfer eines Cyber-Angriffs geworden. Wie die Behörde im Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) mitteilte, war ihre Website deshalb seit Freitag nach einer DDoS-Attacke (Distributed Denial of Service) nur noch eingeschränkt erreichbar. "Die Bafin hat entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen und unmittelbar nach Einsetzen des Angriffs Abwehrmaßnahmen in Gang gesetzt, die auch greifen", heißt es in der Mitteilung.

Alle anderen Systeme der Bafin funktionieren uneingeschränkt, der Zugriff über die Eingabe http://bafin.de sei momentan aber nicht möglich. Zeitweise können Kunden die Webseite über Suchmaschine oder Direkt-Link aufrufen. "Wir bitten, mögliche Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Die Bafin arbeitet intensiv daran, während des DDoS-Angriffs die vollständige Erreichbarkeit der Website wiederherzustellen", erklärte die Behörde.

DDoS-Angriffe zielen darauf, Websites oder Netzwerke durch eine Überlastung von Webservern lahmzulegen.

