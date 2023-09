Emittent / Herausgeber: LF Legal Finance SE / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis/Vertrag

Der Frankfurter Prozessfinanzierer LF Legal Finance SE meldet ein gestiegenes Volumen an Finanzierungsanfragen und diverse neue Finanzierungsprüfungen. Legal Finance beabsichtigt, mehrere neue Fälle zu finanzieren und hat dies in einigen Fällen bereits per Letter of Intent bekräftigt. Unter anderem handelt es sich um folgende Fälle, die aktuell geprüft werden: Anwaltshaftung: Ein Rechtsanwalt hat mehrere Parteien anwaltlich beraten und als Ergebnis der Beratung einen Vertrag erstellt, der notariell unterzeichnet werden sollte. Dabei hat der Anwalt einen folgenschweren Fehler gemacht, den erst der beurkundende Notar entdeckte. Der Vertrag konnte aufgrund dieses Fehlers des Anwalts nicht abgeschlossen werden. Einer der Vertragsparteien ist dadurch ein hoher Schaden entstanden, der aktuell noch nicht beziffert werden kann. Legal Finance prüft die Finanzierung einer Klage auf Schadensersatz. Der Gegner wäre indirekt die Haftpflichtversicherung des Rechtsanwalts. Undankbare Schenkung: Ein Geschäftsmann hat einem Partner eine sechsstellige Summe (in Euro) geschenkt. Die Schenkung soll widerrufen werden. Legal Finance finanziert im Falle der positiven Finanzierungsprüfung die Klage auf Schenkungswiderruf und Rückzahlung. Gesellschafterstreit: Durch einen Gesellschafterstreit bei einem Unternehmen, verursacht von einem Gesellschafter, ist Schaden entstanden. Der Gesellschafter soll verklagt werden. Legal Finance finanziert im Falle der positiven Finanzierungsprüfung diese Klage. Im Falle der positiven Finanzierungsprüfung und des Prozessgewinns erwartet Legal Finance signifikante Mittelzuflüsse. Legal Finance führt Werbekampagnen durch, durch die ständig Anfragen auf Prozessfinanzierung generiert werden. Legal Finance finanziert Prozesse und Gerichtsverfahren gegen Beteiligung am Prozesserfolg. Durch das neue Produkt 'Distressed Finance' finanziert Legal Finance nicht nur Zahlungsklagen.

LF Legal Finance SE

Thurn-und Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt am Main Internet: www.LegalFinance.online

E-Mail: info@legalfinance.online



Telefon: 069 8700184-10

Telefax: 069 8700184-19 Handelsregister: AG Frankfurt HRB 127394

LEI: 391200W89Q4BYWJ9VZ03 Legal Finance ist ein Prozessfinanzierer aus Frankfurt am Main, der in internationale Rechtsansprüche und Gerichtsprozesse investiert. Legal Finance finanziert sowohl übliche Gerichtsprozesse, z.B. in Deutschland, als auch internationale Großverfahren, Massenverfahren, spekulative Forderungen, Insolvenzforderungen, Spezialverfahren, z.B. Staatshaftung, UDRP, URS, ADR u.ä., Vollstreckungen und Inkasso. Legal Finance finanziert unter anderen über die Legal Finance International GmbH (Düsseldorf) .



