JAKARTA (dpa-AFX) - Zum Auftakt eines Treffens der Asean-Außenminister hat der oberste Sicherheitsbeamte Indonesiens vor den zunehmenden sicherheitspolitischen Herausforderungen in Südostasien gewarnt. So hätten die mangelnden Fortschritte bei einer möglichen Lösung der andauernden Krise im Mitgliedsland Myanmar bei der gesamten Staatengemeinschaft negative Spuren hinterlassen, sagte Mohammad Mahfud Mahmodin, Minister für rechtliche und sicherheitspolitische Angelegenheiten, am Montag vor Sicherheitsexperten in Jakarta.

Aber auch international nähmen die geopolitischen Spannungen und Rivalitäten immer weiter zu und bedrohten dabei auch die Länder Südostasiens. "Das könnte zu einem offenen Konflikt führen, dem unsere Region ausgesetzt sein wird", sagte Mahmodin und verwies auf die humanitären und sozioökonomischen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine.

Das Treffen der Außenminister ist der Auftakt zur Gipfelwoche des Staatenverbundes: Von Dienstag bis Donnerstag wollen die Staats- und Regierungschefs der zehn Asean-Mitgliedsländer in Jakarta tagen. Zu den Gesprächen werden unter anderem US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Kanadas Premierminister Justin Trudeau, der chinesische Ministerpräsident Li Qiang und der russische Außenminister Sergej Lawrow erwartet.

Auf der Tagesordnung stehen Themen wie wirtschaftliche Konnektivität, maritime Zusammenarbeit, ökologische Nachhaltigkeit, Menschenrechte und Cybersicherheit - vor allem aber die Krise in Myanmar. Seit einem Militärputsch 2021 versinkt das frühere Birma in Chaos und Gewalt. Die regierende Junta unterdrückt jeden Widerstand mit brutaler Härte, während die entmachtete Ex-Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Vermittlungsversuche der Asean blieben bislang ohne Erfolg.

Indonesien hat in diesem Jahr den Vorsitz in der Asean-Vereinigung. Weitere Mitglieder sind Kambodscha, Thailand, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Vietnam, Loas und Brunei. Nach dem Asean-Gipfel treffen sich am Wochenende die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der großen Wirtschaftsnationen (G20) in der indischen Hauptstadt Neu Delhi./apa/cfn/DP/ngu