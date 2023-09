Teilnahme zementiert bestehendes Engagement für verantwortungsvolle und nachhaltige Geschäftsmethoden

Hai Robotics, ein führender global aufgestellter Anbieter von autonomen Case-Handling-Robotern (ACR), gibt mit Stolz seinen Beitritt zum Global Compact der Vereinten Nationen bekannt. Dabei handelt es sich um die weltweit größte freiwillige Initiative für unternehmerische Nachhaltigkeit.

Hai Robotics schließt sich Tausenden von Organisationen in 160 Ländern an, die sich für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln engagieren, um eine nachhaltigere und inklusivere Gesellschaft aufzubauen. Hai Robotics verpflichtet sich, die zehn Prinzipien des UN Global Compact zu wahren und die UN bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) zu unterstützen. Ferner wird Hai Robotics einen jährlichen Fortschrittsbericht vorlegen, um sein fortwährendes Engagement zu zeigen.

"Bei Hai Robotics betrachten wir Nachhaltigkeit als wesentlich für unser langfristiges Wachstum und unsere Widerstandsfähigkeit und bemühen uns, für unsere Stakeholder ein verantwortungsbewusster Unternehmensbürger zu sein", sagte Richie Chen, Gründer und CEO von Hai Robotics. "Wir freuen uns, gemeinsam mit UN Global Compact unternehmerische Nachhaltigkeit voranzutreiben. Als global expandierendes Unternehmen erkennen wir, dass es zunehmend wichtig ist, ESG verstärkt in unsere Geschäftsstrategie zu integrieren. Die Teilnahme am UN Global Compact ist für die Verbesserung unserer Nachhaltigkeitsbemühungen bei der Entwicklung von Lagerautomatisierungslösungen entscheidend."

Hai Robotics bemüht sich, seinen ökologischen Fußabdruck durch nachhaltige Geschäftspraktiken und Produktionsmethoden zu reduzieren. Das Unternehmen ergreift Maßnahmen in der nachhaltigen Beschaffung, um sich in allen Phasen der Lieferkette selbst zur Verantwortung zu ziehen, wie beispielsweise die Verwendung von Verbundholz bei Verpackungen. Mit diesem neuen Engagement wird Hai Robotics seine bestehenden ESG-Aktivitäten und Unterstützung für Kunden bewerten, um sicherzustellen, dass sie mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN in Einklang stehen und positive Auswirkungen erzielen. Weitere Informationen zu den ESG-Bemühungen und Verpflichtungen von Hai Robotics finden Sie in unserem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht, auf den Sie hier zugreifen können.

Als weltweit größte Initiative für unternehmerische Nachhaltigkeit umfasst der UN Global Compact mehr als 15.000 Unternehmen und 3.800 Nicht-Business-Unterzeichner in über 160 Ländern und mehr als 69 lokale Netzwerke. Die Sustainable Development Goals bestehen aus 17 globalen Zielen, die darauf ausgerichtet sind, gesellschaftliche Probleme anzugehen und die Lebensqualität bis zum Jahr 2030 zu verbessern. Dabei geht es um die fünf Schlüsselbereiche Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft.

Hai Robotics, ein führender global aufgestellter Anbieter von autonomen Case-Handling-Robotern (ACR), ist bestrebt, flexible, intelligente und effiziente Lagerautomatisierungslösungen durch Robotertechnologie und KI-Algorithmen bereitzustellen. Die unabhängig entwickelte HaiPick-Lösung aus dem Jahr 2015 ist die weltweit erste ACR-Lösung. Hai Robotics ist ein globales Unternehmen mit mehr als 1.000 Projekten weltweit und bedient Kunden aus mehr als 30 Ländern und Regionen. Wir haben Büros in den USA, Europa, Japan, Südkorea, Südostasien und Australien und streben danach, globale Erfahrung mit lokalem Fachwissen zu kombinieren, um unseren Kunden maßgeschneiderte, qualitativ hochwertige Lösungen zu bieten. Hai Robotics hat sich dem Global Compact der Vereinten Nationen angeschlossen und hält sich an seinen prinzipienbasierten Ansatz für verantwortungsvolles Geschäftsverhalten. Um mehr über Hai Robotics zu erfahren, besuchen Sie www.hairobotics.com/

Als eine besondere Initiative des UN-Generalsekretärs ist der United Nations Global Compact ein Aufruf an Unternehmen weltweit, ihre Geschäftstätigkeit und Strategien an den zehn allgemein anerkannten Prinzipien der Vereinten Nationen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten. Unser Ziel ist es, die gesamten globalen Auswirkungen von unternehmerischer Tätigkeit zu beschleunigen und zu skalieren, indem wir die zehn Prinzipien unterstützen und die Sustainable Development Goals durch verantwortungsbewusste Unternehmen und Ökosysteme, die Veränderung ermöglichen, umsetzen. Mit mehr als 15.000 Unternehmen und 3.000 Nicht-Business-Unterzeichnern aus über 160 Ländern und 69 lokalen Netzwerken ist der UN Global Compact die weltweit größte Initiative für unternehmerische Nachhaltigkeit; ein Global Compact ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die sich gemeinsam für eine bessere Welt einsetzen. Für weitere Informationen folgen Sie @globalcompact in den sozialen Medien und besuchen Sie unsere Website unter unglobalcompact.org.

