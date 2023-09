Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4715/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/31 geht es um den Schulbeginn, der zu einer 30x30 Folge heute Abend führt, aber auch die Grossen dürfen diese Woche lernen: Am 4 (also heute)., 6. und 7. September gibt Günther Kornfellner (RBI) für Wiener Börse und das Wifi Wien das Zoom-Seminar "Fundamentalanalyse und Unternehmensbewertung". News habe ich zu Flughafen Wien, Post, Wiener Börse, Marinomed, MM und UBM . Und ich stelle das ATX-Komitee vor, das sich morgen die Telekom anschaut. Kurs heute ab 18 ...

