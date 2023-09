So handeln die Profis: Mit dieser Methode gewinnen Sie an der Börse: Jetzt Stefan Klotters neuen Report zum Sektoren-Trading lesen: http://tinyurl.com/3zcdfw2f Charttechnikexperte Stefan Klotter erklärt im Wochenausblick, warum der DAX aktuell so schwer in die Gänge kommt. Der Index laufe auf eine sehr wichtige Widerstandsmarke zu. Sollte ihm der Durchbruch gelingen, könnte der Weg zu neuen Höchstständen aber frei sein, erklärt der FAST BREAK-Chefredakteur. Doch aktuell seien eher die Risk-On-Werte aus dem Tech- und Kommunikationsbereich gefragt - beides Branchen, die im DAX kaum vertreten sind. Wer wissen will wann der Market seinen Peak erreicht, der muss besonders auf den Energiesektor achten, verrät Klotter. Das und mehr im Video!