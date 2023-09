Der DAX zeigt sich am heutigen Montag im ruhigen Handel und pendelt um die Marke von 15.900 Punkten. Hintergrund sind mangelnde Impulse aus New York. Die US-Aktienmärkte bleiben am heutigen Montag aufgrund des Feiertages Labor Day geschlossen. Der DAX konnte im bisherigen Handel bis 15.961 Punkte ansteigen, sackte dann aber wieder ab und zeigt sich aktuell im Bereich von 15.900 Punkten tiefer. Neue Dynamik dürfte wohl erst am morgigen Dienstag wieder ...

