© Foto: wallstreet:online Publishing GmbH



Stefan Klotter erklärt im Wochenausblick, warum der DAX aktuell so schwer in die Gänge kommt. Der Index laufe einen sehr wichtigen Widerstand an. Sollte der Durchbruch gelingen, könnte der Weg zu neuen Hochs frei sein!

So handeln die Profis: Mit dieser Methode gewinnen Sie an der Börse: Jetzt Stefan Klotters neuen Report zum Sektoren-Trading lesen: Hier geht es zum Report!



Aktuell seien eher die Risk-On-Werte aus dem Tech- und Kommunikationsbereich gefragt - beides Branchen, die im DAX kaum vertreten sind, erklärt der Charttechnikexperte und FAST BREAK-Chef.

Wer wissen will, wann der Markt seinen Peak erreicht, der muss besonders auf den Energiesektor achten. Das und mehr im Video!

Video: Stefan Klotter, Text: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion