Neues Stahlrad-Konzept sorgt für geringen CO2-Fußabdruck

Maxion Wheels, der weltweit größte Hersteller von Rädern, hat heute an seinem Stand auf der IAA Mobilität 2023 Maxion BIONIC vorgestellt, die neueste Innovation des Unternehmens im Bereich Leichtfahrzeugräder.

Maxion BIONIC wurde von Teams in Brasilien, Mexiko, den USA und Deutschland entwickelt und erfüllt die wachsende Nachfrage von OEMs nach erschwinglichen, eleganten und nachhaltigen Radlösungen, insbesondere für Leichtfahrzeuge, bei denen die Radlast steigt.

"Maxion BIONIC ist die neue Alternative für OEMs, die an größeren Rädern interessiert sind und keine Kompromisse bei Design und Nachhaltigkeit eingehen wollen", so Pieter Klinkers, CEO von Maxion Wheels. "Wir wissen, dass insbesondere Elektrofahrzeuge höhere Anforderungen an das Rad stellen, wobei der Schwerpunkt auf Steifigkeit, Gewicht und Aerodynamik liegt. Maxion BIONIC ist eine aktuelle Innovation, die Stil und große Raddurchmesser mit einem geringen CO2-Fußabdruck kombiniert."

Maxion BIONIC wurde positiv bewertet und wird von mehreren OEM-Programmen in Betracht gezogen. Das Konzeptrad weist folgende Merkmale auf:

Ausgangsmaterial mit dem niedrigsten CO2-Gehalt

Große Durchmesser (18 Zoll und größer)

Optimierte Aerodynamik

Revolutionäre Designoptionen

Individuelle Endbearbeitung

Markteinführung im Jahr 2025

ÜBER MAXION WHEELS

Maxion Wheels, eine Division von Iochpe-Maxion S.A., ist der weltweit führende Lieferant von Stahl- und Aluminiumrädern. Unsere Expertise in Sachen geringer Kohlenstoffausstoß und unsere energieeffizienten Designs tragen dazu bei, dass Autos, Busse, Lastwagen und Anhänger ihren realen CO2-Fußabdruck verringern. Unsere vielfältigen weltweiten Teams und unsere inklusive Kultur sind die Grundlage für alle unsere Fortschritte.

Maxion Wheels arbeitet mit globalen Fahrzeugherstellern an Rädern für individuelle Mobilität, Transport, Landwirtschaft, Verteidigung und Geländeanwendungen. Unsere 10.000 Mitarbeiter sind an 31 Standorten in 14 Ländern auf fünf Kontinenten tätig, unter anderem in hochmodernen technischen Zentren in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Zusammen produzieren wir mehr als 50 Millionen Räder pro Jahr und sind damit der weltweit größte Produzent und Lieferant von Rädern. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Maxion Wheels unter www.maxionwheels.com.

Um weitere Informationen zu erhalten, senden Sie eine E-Mail an Maxion Wheels contactus@maxionwheels.com.

