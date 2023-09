PARIS (dpa-AFX) - Der Erholungsversuch des EuroStoxx 50 am Montag hat im Handelsverlauf an Kraft verloren. Da die richtungsweisenden US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen blieben, gewann der Eurozonen-Leitindex am Nachmittag noch 0,34 Prozent auf 4297,29 Punkte. Nach drei schwachen Tagen in Folge hatte er am Montag zunächst deutlich von den freundlichen asiatischen Aktienmärkten profitiert./gl/jha/