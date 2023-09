Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (32/23)

As from September 04, 2023, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BEAR FACE X2 AVA 2 GB00BW005V92 BEAR SPGS X12 AVA 17 GB00BQRCCN75 BEAR THQNB X2 AVA 1 GB00BG5Y1058 BULL ABB X5 AVA 1 GB00BG5VV064 BULL EA X5 AVA 02 GB00BG5W8D15 BULL FN25PR X4 AVA 1 GB00BL05DD55 BULL GIG X2 AVA 1 GB00BG5WSF38 BULL INSTAL X5 AVA 3 GB00BNV1M178 BULL OSCP X2 AVA 1 GB00BNV1MP19 BULL RATOS X2 AVA 1 GB00BG5T4Y51 BULL STER X5 AVA 1 GB00BG5VQ122 BULL VBGB X5 AVA 1 GB00BG5V6P64 MINI L AZN AVA 22 GB00BG5T5K80 MINI L BTSB AVA 1 GB00BG5WVX23 MINI L CELH AVA 1 GB00BL04G004 MINI L CLASB AVA 3 GB00BG5T8548 MINI L MSTCRD AVA 3 GB00BG5WFS53 MINI L MYCR AVA 4 GB00BG5VV288 MINI L NASDQ AVA 128 GB00BNV5BL20 MINI S ALIFB AVA 4 GB00BNV4YY37 MINI S BIIB AVA 4 GB00BNTQMG93 MINI S EURUSD AVA 45 GB00BNTQJY62 MINI S KFASTB AVA 3 GB00BQR99Y80 MINI S KNOW AVA 4 GB00BQR83K92 The last day of trading will be September 04, 2023. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.